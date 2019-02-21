На жеребьевке чемпионата мира-2019 (U-20) сборная Украины будет в третьей корзине

Жеребьевка чемпионата мира среди команд U-20 состоится в ближайшее воскресенье 24 февраля в Гдыне

Жеребьевка чемпионата мира среди команд U-20, который пройдет в этом году в Польше, состоится в ближайшее воскресенье, 24 февраля в Гдыне (начало церемонии — в 18.30 по киевскому времени).

Напомним форуме в качестве полуфиналиста Евро-2018 выступит и юношеская сборная Украины (тренер — Александр Петраков), сообщает официальный сайт ФФУ.

Перед жеребьевкой украинская команда попала в третью корзину.

ЧМ-2019 (U-20) пройдет с 23 мая по 15 июня в Польше. Участие в турнире примут 24 команды из шести конфедераций. Сначала они будут соревноваться в шести квартетах. По две лучшие сборные каждой группы, а также четыре команды из шести, занявшие третьи места, выйдут в 1/8 финала. Далее — по привычной схеме плей-офф.

Европу на турнире будут представлять шесть сборных. Это — хозяин соревнований, Польша, а также пять сильнейших команд по итогам Евро-2018 (U-19): Португалия, Италия, Украина, Франция и Норвегия.

Также в прошлом году в турнире соответствующей возрастной категории определились еще 10 участников ЧМ: в Азии U-19 — Саудовская Аравия, Южная Корея, Катар, Япония, в КОНКАКАФ U-20 — США, Мексика, Панама, Гондурас и в Океании U-19 — Новая Зеландия, Таити. Остальные команды стала известна уже в этом году, по итогам первенств U-20 в Южной Америке(Эквадор, Аргентина, Уругвай, Колумбия) и Африке (Сенегал, Нигерия, ЮАР, Мали).

Жеребьевка ЧМ-2019 (U-20) состоится 24 февраля в Гдыне. При формировании корзин будут учитываться показатели стран на последних пяти чемпионатах мира в категории U-20 (Польша получит место А1 автоматически как хозяин), а квартетов — географический принцип (в каждой группе будет не более одной сборной из одной конфедерации).

Состав корзин перед жеребьевкой ЧМ-2019 (U-20)

Корзина 1: Польша, Португалия, Уругвай, Франция, США, Мексика.

Корзина 2: Мали, Нигерия, Новая Зеландия, Колумбия, Корея, Италия.

Корзина 3: Саудовская Аравия, Сенегал, Аргентина, Эквадор, Украина, Гондурас.

Корзина 4: Япония, ЮАР, Панама, Норвегия, Катар, Таити.