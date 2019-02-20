Севилья стала первым участником 1/8 финала Лиги Европы, обыграв Лацио

Остальные 15 матчей стадии 1/16 финала пройдут в четверг.

Испанская "Севилья" дома в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы победила итальянский "Лацио" со счетом 2:0 и по сумме двух матчей (3:0) вышла в 1/8 финала турнира.

Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте матча. Виссам Бен Йеддер первым оказался на добивании после удара Пабло Сарабии.

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Во втором тайме "Севилья" осталась в меньшинстве - красную карточку получил Франко Васкес. Но "Лацио" не сумел воспользоваться численным преимуществом, ведь через 5 минут с поля был удален Адам Марушич, и составы команд вновь уравнялись. На 78-й минуте матча Сарабия установил окончательный счет в матче.

"Севилья" стала первым участником 1/8 финала Лиги Европы. Остальные 15 участников этой стадии определятся завтра, в четверг. Внимание украинских болельщиков приковано к матчам во Франкфурте-на-Майне ("Айнтрахт" - "Шахтер") и Киеве ("Динамо" - "Олимпиакос").

УНИАН будет вести прямые онлайн-трансляции поединков с участием чемпиона и вице-чемпиона Украины.