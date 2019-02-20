Фонсека о матче Шахтера с Айнтрахтом: стадион будет против нас, но это прекрасный сценарий

Максим Малышев и Валерий Бондаренко не будут готовы выйти в стартовом составе горняков.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал предстоящий ответный матч своей команды против немецкого "Айнтрахта" в 1/16 финала Лиги Европы.

В первую очередь, португалец отметил кадровые трудности горняков. В частности, завтра не готовы выйти с первых минут Валерий Бондаренко и Максим Малышев.

"Малышев не готов из-за большой паузы выйти завтра в стартовом составе. Бондаренко также не готов. Он тренируется с нами лишь несколько недель и растерял те навыки, которые мы с ним отрабатывали", - заявил Фонсека, которого цитирует пресс-служба "Шахтера".

"Изменится ли тактика "Шахтера" из-за отсутствия Степаненко и Кривцова? Посмотрим завтра. Матвиенко чувствует себя хорошо. Не скрываю ни от кого, что завтра выйдет в основе Николай. Понятно, что нам бы хотелось, чтобы вышли Сергей Кривцов и Тарас Степаненко, но учитывая, что это невозможно, придется обходиться без них", - заявил Фонсека.

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Что касается непосредственно хода завтрашней игры, поддержка немецкими болельщиками "Айнтрахта", по мнению Фонсеки, придаст дополнительную мотивацию его подопечным. От последних, считает тренер, стоит ожидать храброй игры.

"Нам предстоит сложный поединок против соперника, который будет в преимуществе завтра. На самом деле уверен, что завтрашний матч будет проходить в такой атмосфере, которую все профессиональные тренеры и игроки обожают. Понимаем, что практически весь стадион будет поддерживать соперника, но это прекрасный сценарий. Люблю играть при такой атмосфере", - добавил главный тренер "Шахтера".

Напомним, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Айнтрахт" - "Шахтер" состоится в четверг, 21 февраля. Начало - в 20:00 по киевскому времени. Первый матч в Харькове закончился боевой ничьей 2:2, при этом с 11-й минуты горняки играли в меньшинстве из-за удаления Степаненко.