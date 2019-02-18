Олимпиакос перед ответным матчем с Динамо потерял одного из лидеров

Полузащитник греческого клуба Лазарос Христодулопулос получил травму в матче с АЕКом.

Полузащитник греческого "Олимпиакоса" Лазарос Христодулопулос может не принять участие в матче против киевского "Динамо", так как получил травму в матче 22-го тура чемпионата Греции с АЕКом.

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

На 69-й минуте встречи Христодулопулос получил болезненный удар по колену и не смог продолжить поединок. О степени серьезности повреждения Христодулопулоса пока ничего не сообщается.

Следует отметить, что матч чемпионата Греции между "Олимпиакосом" и АЕКом завершился разгромной победой соперника кияевлян со счетом 4:1. Пропустив первыми, подопечные Педро Мартинса пришли в себя после перерыва и ответили четырьмя забитыми мячами.

Напомним, ранее сообщалось о провокациях со стороны греческих болельщиков "Олимпиакоса" перед матчем в Киеве.

Как сообщал УНИАН, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Олимпиакосом" и "Динамо" завершился вничью - 2:2. Ответный поединок пройдет в четверг, 21 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский".