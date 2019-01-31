Экс-игроки сборной Украины Ротань и Федецкий против перехода Ракицкого в Зенит

Футболисты раскритиковали недавнего партнера по национальной команде за его трансферное решение.

Защитник львовских Карпат Артем Федецкий не поддерживает решение Ярослава Ракицкого перейти в российский чемпионат.

По словам футболиста, такой переход в современных политических условиях недопустим, сообщает Isport со ссылкой на Львівську Мануфактуру Новин.

"В сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свой край. У меня просто нет слов. Относительно выступлений Ракицкого за сборную Украины, то это, конечно, решать главному тренеру. Но это большая ответственность, потому что это будет вызывать критику. Думаю, Андрею Николаевичу сейчас будет трудно. Но факты есть факты, и здесь ничего не изменишь. Я бы так никогда не поступил и для меня это недопустимо", - сказал Федецкий в комментарии LMN.

В свою очередь, Руслан Ротань комментируя переход Ракицкого отметил, что не поддерживает такое решение футболиста, учитывая политическую ситуацию, но может понять его в профессиональном плане.

"Конечно, я, как и большинство, не поддерживаю такой переход. Можно понять лишь то, что человек пошел играть в более сильный чемпионат. Это в профессиональном плане. Но я понимаю всю политическую ситуацию между нашими странами, и следует признать, что футбол и политика сейчас тесно связаны и ничего хорошего я об этом сказать не могу. Теперь Ярику будет трудно попасть в сборную, но я думаю он понимает что и зачем он делает", - цитирует Ротаня Полтавщина спорт.

Как сообщал УНИАН, Ракицкий официально перешел в Зенит (Санкт-Петербург) 28 января. Игрок заключил с клубом контракт на 3,5 года.