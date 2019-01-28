Игрок киевского Динамо Пиварич повредил крестообразные связки и пропустит остаток сезона

Хорватскому защитнику предстоит операция и долгий восстановительный процесс.

Защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич выбыл на достаточно длительный срок.

По информации источника Dynamo.kiev.ua, в недавнем контрольном матче со «Спартой» хорват повредил передние крестообразные связки колена, и теперь будет прооперирован. Точные сроки и место проведения операции пока согласовываются, но, предварительно, она состоится в Мадриде.

Что касается сроков восстановления Пиварича, то ожидается, что в строй динамовец вернется через 4-5 месяцев. А это значит, что в нынешнем сезоне хорватский легионер «Динамо» уже не поможет.