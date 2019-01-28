Игрок киевского Динамо Пиварич повредил крестообразные связки и пропустит остаток сезона
19:31, 28 января 2019Футбол
0 0
Хорватскому защитнику предстоит операция и долгий восстановительный процесс.
Йосип Пиварич получил травму и выбыл до конца сезона / Фото Николая Бочка
Защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич выбыл на достаточно длительный срок.
По информации источника Dynamo.kiev.ua, в недавнем контрольном матче со «Спартой» хорват повредил передние крестообразные связки колена, и теперь будет прооперирован. Точные сроки и место проведения операции пока согласовываются, но, предварительно, она состоится в Мадриде.
Что касается сроков восстановления Пиварича, то ожидается, что в строй динамовец вернется через 4-5 месяцев. А это значит, что в нынешнем сезоне хорватский легионер «Динамо» уже не поможет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter