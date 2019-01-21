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Хачериди уйдет из ПАОКа в ближайшее время - игрок определился с новым клубом

11:27, 21 января 2019
Футбол
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Хачериди провел всего 11 матчей за ПАОК / пресс-служба ПАОК

Центральный защитник вскоре покинет греческий ПАОК, сообщает Футбол24 со ссылкой на местное издание Тo10.gr.

Отмечается, что переход Хачериди состоится уже зимой. Кроме того, Евгений уже определился с командой, в которой продолжит карьеру, правда, ее название пока не обнародуется.

Напомним, украинец покинул Динамо летом 2018 года и перешел в греческий клуб. Закрепиться в составе ПАОКа Хачериди не удалось. За полгода 31-летний центрбэк провел за клуб из Салоников 11 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отличался.

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Теги: #трансферы#Хачериди ПАОК#Евгений Хачериди#межсезонье