Хачериди уйдет из ПАОКа в ближайшее время - игрок определился с новым клубом

Экс-защитник киевского Динамо всего полгода провел в чемпионате Греции.

Украинский защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди зимой сменит клубную прописку.

Центральный защитник вскоре покинет греческий ПАОК, сообщает Футбол24 со ссылкой на местное издание Тo10.gr.

Отмечается, что переход Хачериди состоится уже зимой. Кроме того, Евгений уже определился с командой, в которой продолжит карьеру, правда, ее название пока не обнародуется.

Напомним, украинец покинул Динамо летом 2018 года и перешел в греческий клуб. Закрепиться в составе ПАОКа Хачериди не удалось. За полгода 31-летний центрбэк провел за клуб из Салоников 11 матчей во всех турнирах и результативными действиями не отличался.