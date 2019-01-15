Коноплянка перешел из немецкого Шальке в турецкий Бешикташ - СМИ
14:59, 15 января 2019Футбол
408 1
О сделке будет официально объявлено в ближайшее время.
Евгений Коноплянка может уйти в турецкий клуб / superhaber.tv
Турецкий Бешикташ (Стамбул) официально завершил трансфер 29-летнего игрока сборной Украины Евгения Коноплянки у немецкого Шальке из Гельзенкирхена.
Об этом сообщает Superhaber со ссылкой на свои источники.
По информации издания, в Бешикташе скоро официально объявят о трансфере.
Это может быть как аренда игрока на определенное время, так и полноценная покупка. Также рассматривается вариант с арендой игрока до конца сезона и последующим полноценным выкупом.
Евгений Коноплянка в текущем сезоне провел 14 матчей за «Шальке» и сделал две голевые передачи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter