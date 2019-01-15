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Коноплянка перешел из немецкого Шальке в турецкий Бешикташ - СМИ

14:59, 15 января 2019
Футбол
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Евгений Коноплянка может уйти в турецкий клуб / superhaber.tv

Турецкий Бешикташ (Стамбул) официально завершил трансфер 29-летнего игрока сборной Украины Евгения Коноплянки у немецкого Шальке из Гельзенкирхена.

Об этом сообщает Superhaber со ссылкой на свои источники.

По информации издания, в Бешикташе скоро официально объявят о трансфере.

Это может быть как аренда игрока на определенное время, так и полноценная покупка. Также рассматривается вариант с арендой игрока до конца сезона и последующим полноценным выкупом.  

Евгений Коноплянка в текущем сезоне провел 14 матчей за «Шальке» и сделал две голевые передачи.

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Теги: #футбол#трансферы#Бешикташ#Евгений Коноплянка