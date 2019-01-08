В Динамо может перейти форвард сборной США

22-летний футболист выступает за голландскую «Фортуну».

В сферу трансферных интересов киевского «Динамо» входит форвард сборной США Андрия Новакович.

Об этом сообщает "Динамомания" со ссылкой на греческий портал gavros.gr.

Контракт 22-летнего футболиста принадлежит английскому «Рэдингу», но выступает он на правах аренды за голландский клуб «Фортуна» (Ситтард).

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В нынешнем сезоне Новакович провел 14 матчей во всех турнирах, забив в них 4 мяча.

Ранее американец также на правах аренды защищал цвета другого голландского клуба – «Телстара», выступающего во втором по силе дивизионе. За эту команду Новакович забил 22 мяча в 38 матчах во всех турнирах.

В марте прошлого года Новакович дебютировал за сборную США, в составе которой уже успел провести 3 матча, однако голов пока не забивал.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" заинтересовано в покупке аргентинского нападающего Рамона Миереса, выступающего за хорватскую "Истру".