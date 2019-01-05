Фабрегас проведет последний матч за Челси

Лондонский клуб практически решил вопрос о переходе испанца в "Монако".

Полузащитник лондонского «Челси» испанец Сеск Фабрегас проведет последний матч за лондонский клуб, сообщает Sky Sports.

Поединок состоится 5 января в рамках Кубка Англии, «Челси» будет сражаться против «Ноттингем Форрест». 31-летний футболист сообщил о том, что покидает клуб на своей страничке в Instagram.

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В нынешнем сезоне Фабрегас провел всего 5 матчей за «синих» и лишь раз появился в основе.

Как сообщают источники, "Челси" и французский "Монако" практически договорились обо всех условиях перехода Фабрегаса в стан монегасков.

Сеск Фабрегас является чемпионом мира 2010 года в составе сборной Испании, а также чемпионом Европы 2008-го и 2012 годов. Вместе с "Челси" он дважды выигрывал английскую Премьер-лигу - в 2015-м и 2017 годах.