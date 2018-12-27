Болельщика миланского Интера сбили насмерть машиной фанаты Наполи
15:01, 27 декабря 2018Футбол
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Стычка между фанатами клубов из Милана и Неаполя привела к трагическим последствиям.
Фанаты Наполи виновны в смерти болельщика Интера / sscnapoli.it
35-летний болельщик Интера погиб вчера перед матчем между миланским клубом и неаполитанским Наполи.
Пострадавшего от столкновения с автомобилем фанатов Наполи забрали в больницу, однако помочь ему уже не представлялось возможным, сообщает SportArena со ссылкой на Sport Mediaset.
В свою очередь, Football Italia пишет о четырех болельщиках Наполи, которые получили ножевые ранение в столкновениях ультрас перед матчем. Старшему из пострадавших 43 года.
Вчера вечером на Сан-Сиро хозяева минимально обыграли неаполитанцев, которые доигрывали матч вдевятером после удалений Калиду Кулибали и Лоренцо Инсинье - 1:0.
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