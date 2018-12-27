Болельщика миланского Интера сбили насмерть машиной фанаты Наполи

Стычка между фанатами клубов из Милана и Неаполя привела к трагическим последствиям.

35-летний болельщик Интера погиб вчера перед матчем между миланским клубом и неаполитанским Наполи.

Пострадавшего от столкновения с автомобилем фанатов Наполи забрали в больницу, однако помочь ему уже не представлялось возможным, сообщает SportArena со ссылкой на Sport Mediaset.

В свою очередь, Football Italia пишет о четырех болельщиках Наполи, которые получили ножевые ранение в столкновениях ультрас перед матчем. Старшему из пострадавших 43 года.

Вчера вечером на Сан-Сиро хозяева минимально обыграли неаполитанцев, которые доигрывали матч вдевятером после удалений Калиду Кулибали и Лоренцо Инсинье - 1:0.