Динамо установило цену на Цыганкова в 50 миллионов евро FootballHub

Клубам из Топ-чемпионатов Европы, которыми заинтересуется сам игрок, обещают скидки.

Футбольный клуб Динамо Киев установил клаусулу на ведущего игрока команды Виктора Цыганкова в размере 50 миллионов евро.

Информацию о сумме отступных для вице-капитана столичной команды обнародовал портал FootballHub.

Вместе с тем, указывает журналист Игорь Цыганык, "если Топ-клуб из Топ-5 чемпионатов захохе приобрести Цыганкова и сам Виктор заинтересуется этой пропозациєю, тогда руководство Динамо может пойти на уступки".

Ранее сообщалось, что за игрой Цыганкова пристально следят агенты сразу нескольких ведущих европейских клубов - Баварии, Тоттенхэма и Ливерпуля.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич, в свою очередь, отметил, что надеется на то, что Цыганков доиграет нынешний сезон 2018/19 в составе Динамо.