Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль следят за Цыганковым - испанская Marca

Издание предрекает звездное европейское будущее игроку киевского Динамо.

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков является одним из лучших игроков Восточной Европы и может в будущем стать звездой европейского футбола.

Игрок в 18 лет дебютировал в составе Динамо в УПЛ в матче против Стали, а через месяц сыграл за свой клуб в матче группового этапа Лиги чемпионов против Наполи. Хавбек занял место в основе клуба после перехода Андрея Ярмоленко в дортмундскую Боруссию летом 2017 года, напоминает испанская Marca, сообщает SportArena.

За Динамо Цыганков, являющийся уже капитаном команды, провел 96 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 28 голевых передач. Его статистика сравнима только с результатами Андрея Шевченко в том же возрасте.

В издании уверены, что за игроком следит множество европейских клубов, среди которых — Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль.

21-летний Виктор Цыганков провел во всех турнирах нынешнего сезона за Динамо 28 матчей, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.