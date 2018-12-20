Шахтер в зимнее межсезонье проведет два сбора в турецком Белеке

Сборы пройдут в январе - феврале следующего года.

Футбольный клуб Шахтер обнародовал планы на зимнее межсезонье, в рамках которого проведет два учебно-тренировочных сбора.

Первый этап подготовки пройдет с 20 по 26 января, второй – с 29 января по 7 февраля, сообщает официальный сайт горняков.

В планах команды сыграть 7 контрольных матчей: 2 – на первом сборе и 5 – на втором.

«Шахтер» вновь остановится в отельном комплексе Regnum Carya Golf & Spa Resort, где есть все необходимое для качественной тренировочной работы: спа, бассейн, фитнес-центр и собственные футбольные поля.