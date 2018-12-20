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Шахтер в зимнее межсезонье проведет два сбора в турецком Белеке

13:11, 20 декабря 2018
Футбол
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Шахтер проведет зимние межсезонные сборы в турецком Белеке / shakhtar.com

Первый этап подготовки пройдет с 20 по 26 января, второй – с 29 января по 7 февраля, сообщает официальный сайт горняков.

В планах команды сыграть 7 контрольных матчей: 2 – на первом сборе и 5 – на втором. 

«Шахтер» вновь остановится в отельном комплексе Regnum Carya Golf & Spa Resort, где есть все необходимое для качественной тренировочной работы: спа, бассейн, фитнес-центр и собственные футбольные поля.

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Теги: #футбол#ФК Шахтер#Шахтер межсезонье Белек