Реал готов вернуть Моуриньо и платить ему 20 миллионов евро в год

Португальцу готовы предложить также значительную сумму на усиление состава и свободу действий в вопросах продажи и покупки игроков.

Руководство мадридского «Реала» готово вернуть на должность главного тренера Жозе Моуриньо, который накануне был уволен из «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает El Pais.

По информации издания, испанский клуб контактировал со специалистом по поводу его возращения в Мадрид ещё в октябре, а позже вице-президент «Реала» Хосе Анхель Санчес общался с агентом специалиста - Жорже Мендешом, представляющим интересы Моуриньо.

Читайте такжеАргентинский специалист Почеттино может прийти на место Моуриньо следующим летом

Отмечается, что «Реал» планирует подписать контракт с Моуриньо после 1 июля 2019 года, чтобы избежать выплаты неустойки «Манчестер Юнайтед» в размере € 5 млн. Португальцу готовы предложить контракт с зарплатой в размере € 20 млн в год, значительную сумму на усиление состава и свободу действий в вопросах продажи и покупки футболистов.

Моуриньо работал в «Реале» с 2010-го по 2013 год. Вместе с командой он становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Напомним, накануне Моуриньо был отправлен в отставку с поста главного тренера "МЮ".