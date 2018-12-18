Экс-президент УПЛ возглавит отдел по работе с болельщиками ФК Динамо Киев - СМИ

Владимир Генинсон нашел новое место работы.

Футбольный клуб Динамо (Киев)назначит бывшего руководителя украинской футбольной Премьер-лиги Владимира Генинсона вице-президентом по "работе с болельщиками".

Об этом сообщает журналист Кирилл Крыжановский в своем Facebook.

"Киевское Динамо приготовило болельщикам новогодний подарок. Нет, клуб не планирует пригласить известного иностранного тренера или заплатить 10+ миллионов евро за сильного форварда.

Клуб решил взяться за работу с болельщиками.

Сегодня три независимых источника подтвердили мне догадки о будущем назначении вице-президентом Динамо Владимира Генинсона. Все источники сообщают о том, что Генинсон будет заниматься "работой с болельщиками".

Это легкий информационный хлеб - несколько дней назад Генинсон лично сообщил об этом. Надо было просто прочесть между строк.

"Могу гарантировать, что вы удивитесь тому, как киевское «Динамо» с февраля будет работать с болельщиками. Если я говорю об этом — значит что-то знаю".

Прямая цатата", - отметил журналист.

Как отметил Крыжановский, в свое время Генинсон "прославился" анекдотической фразой про "Супербоул в Одессе". На самом деле в Одессе проходил матч за Суперкубок Украины по футболу, а Супербоул - главный матч сезона по американскому футболу в главной лиге США.

Ранее Генинсон с 2011 по 2013 года возглавлял Государственный концерн «Укрспортарены», под управлением которого были НСК «Олимпийский», Киевский Дворец спорта и «Арена Львов», с марта по декабрь 2015 года занимал должность исполнительного директора ФФУ, а с февраля 2016 года по апрель 2018 года возглавлял украинскую Премьер-лигу.