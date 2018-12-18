Аргентинский специалист Почеттино может прийти на место Моуриньо следующим летом
Британские СМИ пророчат на должность главного тренера английского Манчестер Юнайтед тренера нынешнего тренера лондонского Тоттенхэм Хотспур аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
Аргентинец считается приоритетным вариантом для руководства клуба из Манчестера. А на данный момент клуб сосредоточен на том, чтобы найти временного наставника, который доработает с командой до конца сезона 2018/19, сообщает SportArena со ссылкой на Times.
Если МЮ захочет видеть именно Почеттино своим тренером, то клубу придется выплатить за менеджера его зарплату за 4 года в Тоттенхэме, а именно 34 миллиона фунтов. Прошлым летом Почеттино подписал новый контракт со Шпорами на 5 лет с зарплатой 8,5 миллиона фунтов в год.
Сам Почеттино не стал комментировать слухи о возможной смене места работы, заявив, что сосредоточен на работе в Тоттенхэме.
Как сообщал УНИАН, сегодня Манчестер Юнайтед уволил Жозе Моуриньо с поста главного тренера.
В этом сезоне команда занимает лишь 6 место в турнирной таблице АПЛ и отстает от лидирующего Ливерпуля на 19 очков.