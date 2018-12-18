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Аргентинский специалист Почеттино может прийти на место Моуриньо следующим летом

15:49, 18 декабря 2018
Футбол
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Почеттино может возглавить МЮ ближайшим летом / Sportbox

Британские СМИ пророчат на должность главного тренера английского Манчестер Юнайтед тренера нынешнего тренера лондонского Тоттенхэм Хотспур аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Аргентинец считается приоритетным вариантом для руководства клуба из Манчестера. А на данный момент клуб сосредоточен на том, чтобы найти временного наставника, который доработает с командой до конца сезона 2018/19, сообщает SportArena со ссылкой на Times. 

Если МЮ захочет видеть именно Почеттино своим тренером, то клубу придется выплатить за менеджера его зарплату за 4 года в Тоттенхэме, а именно 34 миллиона фунтов. Прошлым летом Почеттино подписал новый контракт со Шпорами на 5 лет с зарплатой 8,5 миллиона фунтов в год.

Сам Почеттино не стал комментировать слухи о возможной смене места работы, заявив, что сосредоточен на работе в Тоттенхэме.

Как сообщал УНИАН, сегодня Манчестер Юнайтед уволил Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

В этом сезоне команда занимает лишь 6 место в турнирной таблице АПЛ и отстает от лидирующего Ливерпуля на 19 очков.

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Теги: #футбол#Манчестер Юнайтед#Жозе Моуриньо