Аргентинский специалист Почеттино может прийти на место Моуриньо следующим летом

Тренер может возглавить Манчестер Юнайтед с начала сезона 2019-2020.

Британские СМИ пророчат на должность главного тренера английского Манчестер Юнайтед тренера нынешнего тренера лондонского Тоттенхэм Хотспур аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.

Аргентинец считается приоритетным вариантом для руководства клуба из Манчестера. А на данный момент клуб сосредоточен на том, чтобы найти временного наставника, который доработает с командой до конца сезона 2018/19, сообщает SportArena со ссылкой на Times.

Если МЮ захочет видеть именно Почеттино своим тренером, то клубу придется выплатить за менеджера его зарплату за 4 года в Тоттенхэме, а именно 34 миллиона фунтов. Прошлым летом Почеттино подписал новый контракт со Шпорами на 5 лет с зарплатой 8,5 миллиона фунтов в год.

Сам Почеттино не стал комментировать слухи о возможной смене места работы, заявив, что сосредоточен на работе в Тоттенхэме.

Как сообщал УНИАН, сегодня Манчестер Юнайтед уволил Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

В этом сезоне команда занимает лишь 6 место в турнирной таблице АПЛ и отстает от лидирующего Ливерпуля на 19 очков.