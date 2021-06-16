Артем Будрин

Сборная Украины оставила противоречивые эмоции от своего первого матча на Евро-2020.

Есть два подхода оценить поединок "желто-синих" против Нидерландов (это традиционно история о стакане наполовину пустом или полном). Но что самое интересное - в обеих версиях анализ команды Андрея Шевченко вызвал улыбку и желание с нетерпением ждать следующего поединка.

Снимаем розовые очки и осознаем: наша сборная еще далеко не элитная команда

Начнем с негатива. Да, снимаем розовые очки и осознаем: наша сборная еще далеко не элитная команда и она может проиграть коллективу, где банально сильнее подбор исполнителей. Нидерланды при всей своей нестабильности остаются топ-командой, ведь в их ДНК заложено выходить на поле с такой уверенностью, будто это они изобрели эту игру.

На поле амстердамской "Йохан Кройф Арены" защита украинцев трещала. Вратарь Жора Бущан самоотверженно спасал от пропущенных мячей, но даже его героизм был лимитированным. Нидерланды закономерно и справедливо победили. И все же есть ряд обстоятельств, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

Во-первых, Украина прервала серию из 5 матчей на чемпионатах Европы, в которых не забивала вообще. Ура, наконец-то размочили ворота соперника! Голы Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука не только стали импульсом и заставили поверить в сказку (хоть и ненадолго), но и зажгли огонь в глазах. Эти два взятия ворот на чужом поле элементарно сняли психологическое бремя с плеч футболистов в "желто-синем" наряде. Кроме Ярмоленко и Яремчука только Шевченко удавалось забить на чемпионатах Европы за нашу сборную.

Во-вторых, "желто-синие" могут сетовать на раннюю травму Александра Зубкова, который на 12-й минуте покинул поле. Выход на замену Марлоса ударил по качеству нашего прессинга, а также отобрал опцию делать быстрые рывки за спину чужим защитникам (это не оправдание поражению, но смягчающий фактор). Марлос совсем не вошел в игру и к тому же плохо отрабатывал на оборону.

В-третьих, вместе с Марлосом следующую игру в запасе, скорее всего, начнет и Сергей Сидорчук. Капитан "Динамо" провел великолепный прошлый сезон, но он не смог справиться с большим объемом работы, который выпал на него в матче против Нидерландов. Тарас Степаненко, возвращайся скорее - на тебя сейчас молится вся страна! И конечно тренерский штаб имеет это в виду - лидера "Шахтера" берегли до следующих поединков, поскольку его беспокоит частая травма мениска колена.

Наши будущие соперники не смогут так уверенно забрать себе мяч, как это сделали Нидерланды

Наконец, можно по-разному посмотреть на якобы "невнятную игру" наших лидеров - Руслана Малиновского и Александра Зинченко. Но надо учитывать контекст: Украина мало владела мячом, а, следовательно, нашим ведущим полузащитникам было априори труднее всего. Наши будущие соперники не смогут так уверенно забрать себе мяч, как это сделали Нидерланды. А потому сценарий игры против Австрии и Македонии будет комфортнее и удобнее для наших хавбеков.

А вот поводом для оптимизма является то, что, когда у "Зины" и "Малины" не пошла игра, то нашелся другой лидер. Капитанская повязка добавила "Ярмоле" уверенности и Андрей показал, что у него есть еще порох в пороховницах. Его прошлый сезон в лондонском "Вест Хэме" был неважным, но сейчас Ярмоленко снова почувствовал азарт игры, и доказал, что он еще не "сбитый летчик". К слову, Яремчук оформил "гол+пас" и был невероятно полезным в выполнении "черновой работы". Возможно, именно он будет играть на проблемном левом фланге в следующих матчах, поскольку такой опыт у Яремчука уже есть.

В конце концов, первый матч на мундиале 2006 года под руководством Олега Блохина Украина тоже проиграла. А потом спокойно вышла в плей-офф и обыграла Швейцарию. Сейчас дорогу "желто-синим" до 1/8 может загородить разве что собственная плохая реализация. А матч с Нидерландами показал, что с ней как раз все в порядке.

Мы смогли заставить понервничать элитную команду в ее логове

Мы смогли заставить понервничать элитную команду в ее логове, то почему мы не можем рассчитывать на успех в матче с Австрией и Македонией, которые не сильнее нас точно? Плей-офф уже рядом и если наша сборная туда не выйдет, то история с формой и "Героям слава" может стать поводом для врага ехидно злорадствовать. Но переживаний нет, потому что наша команда может обоснованно мечтать об уверенном втором месте в квартете. Так и запишите.

Артем Будрин

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