В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун (видео)

Редкий для бокса эпизод произошел уже в первом раунде боя.

Забавный случай произошел во время боя между американцами Питером Кортесом и Кори Чемпионом в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе.

Уже в первом раунде Чемпион отправил соперника в нокдаун, после чего и произошел наиболее любопытный эпизод боя - боксеры побывали в обоюдном нокдауне. Кортес пошатнулся, после чего опустился на одно колено, тогда как Чемпион оказался на канвасе.

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В итоге бой завершился досрочной победой Чемпиона. В первом раунде он еще трижды отправлял соперника в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Чемпион одержал вторую победу на профи-ринге при трех поражениях.

Видео этого момента опубликовал канал Top Rank на YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что 133-килограммовый украинский боксер нокаутировал соперника, проигравшего 49 боев.

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