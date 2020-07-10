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В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун (видео)

21:39, 10 июля 2020
Бокс
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Кори Чемпион в итоге победил Питера Кортеса / фото ESPN

Уже в первом раунде Чемпион отправил соперника в нокдаун, после чего и произошел наиболее любопытный эпизод боя - боксеры побывали в обоюдном нокдауне. Кортес пошатнулся, после чего опустился на одно колено, тогда как Чемпион оказался на канвасе.

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В итоге бой завершился досрочной победой Чемпиона. В первом раунде он еще трижды отправлял соперника в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Чемпион одержал вторую победу на профи-ринге при трех поражениях.

Видео этого момента опубликовал канал Top Rank на YouTube.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что 133-килограммовый украинский боксер нокаутировал соперника, проигравшего 49 боев.

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