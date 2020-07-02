133-килограммовый украинский боксер нокаутировал соперника, проигравшего 49 боев (видео)
13:37, 02 июля 2020Бокс
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Игорь Шевадзуцкий справился с оппонентом за две минуты.
Игорь Шевадцзуцкий провел свой четвертый бой / фото instagram.com/igor_shevadzutskiy
Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий одержал очередную победу на профессиональном ринге.
Шевадзуцкий нокаутировал другого украинца Игоря Пилипенко, который до этого проиграл 49 раз в 56 боях, одержав всего 5 побед.
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Бой состоялся в Киеве в рамках шоу Sparta Boxing Promotions.
Шевадзуцкий, вес которого на взвешивании перед боем составил 133 килограмма, справился с гораздо более легким соперником (98,5 кг) за две минуты.
Украинец нокаутировал соперника после двух ударов с левой.
Шевадзуцкий одержал четвертую победу в четырех боях.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Александр Гвоздик не стал исключать своего возвращения в бокс в будущем.
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