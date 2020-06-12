"Усик - следующий": президент WBO сделал заявление о бое между Джошуа и Фьюри

Александр Усик ждет своего шанса провести бой за титул по версии WBO.

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсел отреагировал на новость о том, что чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа договорился о проведении в 2021 году двух боев с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Валькарсел напомнил, что необходимо провести обязательную защиту пояса WBO в бою с украинцем Александром Усиком.

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После перехода из первого тяжелого веса в супертяжелый Усик получил статус обязательного претендента на чемпионский титул WBO.

"Мне очень хочется увидеть бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между чемпионом WBO Энтони Джошуа и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Но обязательная защита титула WBO должна быть следующей", - написал Валькасер в Twitter.

Дополнительно он пояснил ситуацию уже в комментариях: "Усик должен встретиться с победителем боя Джошуа - Фьюри? Да".

Напомним, в следующем бою Джошуа предстоит проводить обязательную защиту титула IBF против Кубрата Пулева. Фьюри ждет третий бой против Деонтея Уайлдера, а Усику предстоит встретиться с Дереком Чисорой. Все эти поединки были отложены из-за коронавируса.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в команде Усика резко отреагировали на информацию о бое Джошуа - Фьюри.

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