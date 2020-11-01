Команду украинского боксера не устроили перчатки Дерека Чисоры.

Комментатор Владимир Кобельков рассказал о ситуации, которая произошла перед боем между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

Как сообщает Tribuna.com, по словам комментатора, команду Усика не устроили перчатки Чисоры, однако Эдди Хирн, который является промоутером британца и со-промоутером украинца, никак не отреагировал на это:

Читайте также"Разочарован и опустошен": Чисора не согласен с решением судей отдать победу Усику

"Небольшой скандал перед началом поединка Усик - Чисора. Это перчатки Дерека Чисоры, которые не устроили команду Усика. На что абсолютно ничего не ответил Эдди Хирн", - сказал Кобельков.

Напомним, бой в итоге завершился победой Усика.

Усик - Чисора: итоги боя

Усик победил Чисору единогласным решением судей - 117-112, 115-113, 115-113.

Вечер бокса на "Уэмбли" в Лондоне проходил без болельщиков на трибунах из-за пандемии коронавируса.

Усик официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Усик после победы над Чисорой обратился к Джошуа.

Для Усика это был второй бой в супертяжелом весе и 18-й на профи-ринге. Во всех предыдущих боях украинец также побеждал. Чисора потерпел десятое поражение при 32 победах.

Усик после боя заявил, что был готов к мощным ударам соперника.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь