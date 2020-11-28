Легендарные боксеры возвращаются на ринг.

В ночь с 28 на 29 ноября в Лос-Анджелесе пройдет выставочный бой, в котором Майк Тайсон сразится с Роем Джонсом-младшим.

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Тайсон - Джонс: где смотреть бой онлайн

В прямом эфире в Украине бой покажет онлайн-платформа MEGOGO. Украинские телеканалы транслировать вечер бокса не будут.

Эфир начнется в 05.00 по киевскому времени. Выход на ринг боксеров ожидается ориентировочно в 06.00.

Майк Тайсон - Рой Джонс: что нужно знать о бое

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Автор: Данил Слесь