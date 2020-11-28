Майк Тайсон и Рой Джонс-младший / фото REUTERS
В ночь с 28 на 29 ноября в Лос-Анджелесе пройдет выставочный бой, в котором Майк Тайсон сразится с Роем Джонсом-младшим.
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Тайсон - Джонс: где смотреть бой онлайн
В прямом эфире в Украине бой покажет онлайн-платформа MEGOGO. Украинские телеканалы транслировать вечер бокса не будут.
Эфир начнется в 05.00 по киевскому времени. Выход на ринг боксеров ожидается ориентировочно в 06.00.
Майк Тайсон - Рой Джонс: что нужно знать о бое
- Бой планировалось провести 12 сентября, но организаторы решили перенести шоу.
- Бой будет носить статус выставочного и пройдет в формате восьми раундов.
- 54-летний Тайсон завершил карьеру в 2005 году, а 51-летний Джонс в предыдущий раз выходил на ринг в 2018-м.
- На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 поединка, 50 побед (44 - нокаутом), 6 поражений. Джонс в 75 боях одержал 66 побед (47 - нокаутом) и проиграл 9 раз.
- Ранее Майк Тайсон показал, как готовится к возвращению на ринг.
- Также представлен яркий промо-ролик к бою Тайсон - Джонс.
- На кону боя будет стоять оригинальный чемпионский пояс.
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