Марик Джангутинов не смог побороть коронавирус.

В возрасте 55 лет перестало биться сердце украинского боксерского рефери Марика Джангутинова.

Об этом сообщает pro.boxing.ukraine.

Джангутинов стал жертвой коварной коронавирусной инфекции.

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Он долгие годы работал судьей и обслуживал бои как на территории Украины, так и за рубежом. Родившись в Казахстане, он в 18 лет переехал в Донецк, где учился на факультете прикладной математики в местном университете. Свое 55-летие Марик отпраздновал недавно - 18 апреля.

Главной страстью Джангутинова был бокс. Он имел звание мастера спорта, а после завершения карьеры работал в качестве рефери международной категории по любительскому боксу - EABA / WBO.

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Автор: Артем Будрин