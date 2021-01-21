Украинский боксер Василий Ломаченко не может просто так смириться с поражением американцу Теофиму Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
В своем профиле Instagram Ломаченко опубликовал видео со своими лучшими ударами в поединке с Лопесом.
"Искусство превосходства (Королевский выход)", - подписал нарезку наш соотечественник.
"Лучший боксер 2020 года", - иронически обратился украинец к Лопесу в своем тексте, обозначив также промоутерскую компанию Top Rank и сервис Compubox, который подсчитывает количество ударов.
Несколько дней назад Ломаченко также использовал сарказм. Василий высмеял тот факт, что Лопеса признали лучшим боксером года. Украинец поделился нарезкой действий Лопеса в бою с ним и добавил комментарий: "Имитация превосходства (подарок для Compubox)". На видео подборка эпических промахов Лопеса.
Читайте также"Сломлю и нокаутирую": американский боксер пригрозил Ломаченко
Перспективы Василия Ломаченко: главное
- В ночь с 17 на 18 октября по Киеву Василий Ломаченко проиграл Теофімо Лопесу единогласным решением судей, потеряв все свои пояса.
- Украинец после боя извинился за свое поражение от Лопеса и отметил, что готов провести реванш. Потом он предложил Лопесу провести еще два поединка.
- Теофімо Лопес сразу заявил, что ни о каком реванше не может быть речи. Затем его отец также подчеркнул, что они не собираются давать Ломаченко реванш.
- Также стало известно, что Ломаченко не планирует менять весовую категорию.
- Вернуться на ринг украинец может в апреле или мае.
Александр Усик высказал свое мнение относительно возможного реванша между Ломаченко и Лопесом.
Украинский диетолог Александр Фока спрогнозировал неутешительный конец карьеры Ломаченко.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram