Украинский боксер не признает свое поражение.

Украинский боксер Василий Ломаченко не может просто так смириться с поражением американцу Теофиму Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В своем профиле Instagram Ломаченко опубликовал видео со своими лучшими ударами в поединке с Лопесом.

"Искусство превосходства (Королевский выход)", - подписал нарезку наш соотечественник.

"Лучший боксер 2020 года", - иронически обратился украинец к Лопесу в своем тексте, обозначив также промоутерскую компанию Top Rank и сервис Compubox, который подсчитывает количество ударов.

Несколько дней назад Ломаченко также использовал сарказм. Василий высмеял тот факт, что Лопеса признали лучшим боксером года. Украинец поделился нарезкой действий Лопеса в бою с ним и добавил комментарий: "Имитация превосходства (подарок для Compubox)". На видео подборка эпических промахов Лопеса.

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Автор: Будрин Артем