"Займись своей формой": украинский боксер Редкач бросил вызов многократному чемпиону мира

Украинец хочет провести бой с Эдриеном Бронером.

Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) вызвал на бой экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера (33-4-1, 24 КО).

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Обращение к американцу Редкач опубликовал на своей странице в Instagram.

"Бронер, займись своей формой, если не хочешь разочаровать своего промоутера, и давай сделаем это. Разумеется, только если ты ответишь за свои слова, прозвучавшие в эфире Showtime, о том, что в главном бою вечера будут драться Джервонта Дэвис и Лео Санта Крус, а в соглавном - Бронер и Редкач", - написал украинский боксер.

Бронер в прошлый раз выходил на ринг против легендарного Мэнни Паккьяо в январе и потерпел поражение единогласным решением судей.

Ранее сам Бронер уже заявлял о намерении провести бой против Редкача, однако боксеры пока на ринг друг против друга не вышли.

УНИАН ранее сообщал о том, что Редкач опубликовал видео беспорядков в Лос-Анджелесе.

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