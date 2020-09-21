Тайсон Фьюри не хочет, чтобы Александр Усик проводил бой с Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к украинцу Александру Усику из-за боя с Энтони Джошуа.

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В интервью YouTube-каналу Behind The Gloves Фьюри попросил Усика не мешать его планам о двух боях с Джошуа и возможности заработать на них, передает fightnews.info.

"Я уважаю Александра Усика, он отличный боец, чемпион мира в первом тяжелом весе. Возможно, Усик станет чемпионом в хэвивейте, если подерется с Джошуа. Но не забирай мой прощальный чек, малыш. Не делай этого!", - сказал Фьюри.

Он также обратился к Джошуа и посоветовал ему вместо боев с обязательными претендентами "освободить пояса и устроить бой, который все хотят увидеть".

"Приходи и дерись с большим парнем. Выходи и улетай в нокаут. А после этого бейся со всеми этими легкими соперниками", - отметил Фьюри.

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Джошуа владеет титулами чемпиона мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, а Фьюри - титулом WBC.

В 2021 году команды Джошуа и Фьюри хотят организовать два боя между британцами.

В своем следующем бою Джошуа встретится с претендентом по линии IBF Кубратом Пулевым. После этого британец должен провести защиту пояса WBO против Усика. В команде украинца уже поставили Джошуа ультиматум.

Американский промоутер высказался о претензиях Усика на бой с Джошуа, заявив, что "всем безразлично его желание".

Фьюри проведет третий бой за титул чемпиона мира против Деонтея Уайлдера. Далее WBC обязывает чемпиона встретиться в ринге с победителем реванша между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.

Александр Усик в следующем бою должен встретиться с Дереком Чисорой. Бой может состояться 31 октября.

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Автор: Антон Дударь