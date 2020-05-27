"Да, черт возьми": Фьюри рассказал о предложении провести бой с легендой бокса Тайсоном

Тайсону Фьюри предложили провести выставочный бой против Майка Тайсона.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что ему предложили выйти в ринг против экс-чемпиона Майка Тайсона.

Об этом Фьюри сказал в интервью Boxing on BT Sport.

"Мне позвонили и спросили, не хочу ли я провести выставочный бой против Майка Тайсона. Я ответил: "Да, черт возьми!". Но, если честно, я не верю, что это произойдет", - сказал Фьюри.

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Напомним, Тайсон готовится к возвращению на ринг, чтобы принять участие в выставочных боях для благотворительности. Его соперниками могут стать Шеннон Бриггс и Эвандер Холифилд.

Фьюри летом должен был провести третий бой против Уайлдера, однако из-за пандемии коронавируса поединок перенесли на осень.

Интересно, что Фьюри назвали в честь Тайсона, поклонником которого являлся отец британца.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Фьюри назвал список желаемых соперников и не включил в него Александра Усика.

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