"Да, черт возьми": Фьюри рассказал о предложении провести бой с легендой бокса Тайсоном
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что ему предложили выйти в ринг против экс-чемпиона Майка Тайсона.
Об этом Фьюри сказал в интервью Boxing on BT Sport.
"Мне позвонили и спросили, не хочу ли я провести выставочный бой против Майка Тайсона. Я ответил: "Да, черт возьми!". Но, если честно, я не верю, что это произойдет", - сказал Фьюри.
Читайте такжеЛегенда бокса Тайсон продемонстрировал фантастическую форму в 53 года (видео)
Напомним, Тайсон готовится к возвращению на ринг, чтобы принять участие в выставочных боях для благотворительности. Его соперниками могут стать Шеннон Бриггс и Эвандер Холифилд.
Фьюри летом должен был провести третий бой против Уайлдера, однако из-за пандемии коронавируса поединок перенесли на осень.
Интересно, что Фьюри назвали в честь Тайсона, поклонником которого являлся отец британца.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Фьюри назвал список желаемых соперников и не включил в него Александра Усика.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram