Назвал девять имен: Фьюри не включил Усика в список желаемых соперников

Британский чемпион назвал целый список боксеров, с которыми хотел бы подраться.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал имена боксеров, с которыми хотел бы встретиться в ринге.

Фьюри подчеркнул у него осталось два боя по контракту - третий поединок с Деонтеем Уайлдером, а также встреча с Энтони Джошуа.

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Но на этом Фьюри не планирует останавливаться. "Продолжу боксировать, ведь мне больше ничего не остается", - сказал британец.

Чемпион назвал имена девяти боксеров, которые могли бы стать его соперниками. При этом британец не включил в этот список украинца Александра Усика.

"Есть много боксеров, с которыми я бы мог подраться. Есть Диллиан Уайт, Джаррелл Миллер, Кубрат Пулев, Энди Руис, Луис Ортис, Даниэль Дюбуа, Джо Джойс. Есть Эфе Аджагба, большой нигерийский олимпиец, а также Тони Йока, олимпийский чемпион из Франции", - приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, Фьюри завоевал чемпионский пояс в феврале, когда победил Уайлдера во втором бою.

Как сообщал УНИАН, ранее Фьюри называл Усика "ноунеймом".