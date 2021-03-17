Василий Ломаченко / фото REUTERS

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал кого видит фаворитом в бою за статус абсолютного чемпиона мира.

Это стало известно из интервью 33-летнего украинца YouTube-каналу SNOWQUEENLA.

"Если слухи о бое правдивы, то я, честно говоря, ставлю на Тайсона Фьюри. Мне кажется, Тайсон Фьюри", - считает Ломаченко.

Напомним, что недавно Фьюри и Джошуа пришли к согласию и подписали контракт на два боя.

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Автор: Будрин Артем