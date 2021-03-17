Василий Ломаченко / фото REUTERS
Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал кого видит фаворитом в бою за статус абсолютного чемпиона мира.
Это стало известно из интервью 33-летнего украинца YouTube-каналу SNOWQUEENLA.
"Если слухи о бое правдивы, то я, честно говоря, ставлю на Тайсона Фьюри. Мне кажется, Тайсон Фьюри", - считает Ломаченко.
Напомним, что недавно Фьюри и Джошуа пришли к согласию и подписали контракт на два боя.
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Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.
- Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.
- Ранее стало известно, сколько британские боксеры заработают за свой бой.
- Фьюри уже успел дерзко заявить, что он побьет Джошуа.
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