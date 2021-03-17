Британские тяжеловесы выйдут в ринг уже летом 2021 года.

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал кого видит фаворитом в бою за статус абсолютного чемпиона мира.

Это стало известно из интервью 33-летнего украинца YouTube-каналу SNOWQUEENLA.

"Если слухи о бое правдивы, то я, честно говоря, ставлю на Тайсона Фьюри. Мне кажется, Тайсон Фьюри", - считает Ломаченко.

Напомним, что недавно Фьюри и Джошуа пришли к согласию и подписали контракт на два боя.

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Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира

Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.

Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.

Ранее стало известно, сколько британские боксеры заработают за свой бой.

Фьюри уже успел дерзко заявить, что он побьет Джошуа.

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Автор: Будрин Артем