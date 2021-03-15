Британские тяжеловесы уже летом выйдут в ринг.

Наконец чемпионы супертяжелого веса Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри пришли к пониманию и официально подписали соглашение на два боя, где выяснят абсолютного чемпиона. На кону будет стоять пояс WBC Фьюри и титулы WBA, IBF, WBO и IBO, которые находятся в Джошуа.

Об этом сообщает ESPN.

Поединки запланированы на 2021 год. В контракте прописан пункт о возможном реванше. Ориентировочно первый бой состоится в июне-июле, а во второй раз соперники выйдут на ринг в ноябре-декабре.

За первый бой гонорары будут разделены пополам: каждая сторона получит по 50% заработка от дохода. В бою-реванше кусок покрупнее достанется триумфатору - 60% на 40%.

Сейчас идут переговоры относительно места проведения боя.

"Я чувствую, что самое сложное позади. И уверен, что этот поединок настолько громкий, что его несложно продать. У нас уже были предложения от восьми или девяти площадок. Предложения поступали из разных стран Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки. Это будет самый большой боксерский поединок и одно из крупнейших спортивных событий в мире", - поделился эмоциями после подписания промоутер Джошуа Эдди Хирн.

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Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира

Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.

Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.

Ранее стало известно, сколько британские боксеры заработают за свой бой.

Фьюри уже успел дерзко заявить, что он побьет Джошуа.

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Автор: Будрин Артем