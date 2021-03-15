Наконец чемпионы супертяжелого веса Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри пришли к пониманию и официально подписали соглашение на два боя, где выяснят абсолютного чемпиона. На кону будет стоять пояс WBC Фьюри и титулы WBA, IBF, WBO и IBO, которые находятся в Джошуа.
Об этом сообщает ESPN.
Поединки запланированы на 2021 год. В контракте прописан пункт о возможном реванше. Ориентировочно первый бой состоится в июне-июле, а во второй раз соперники выйдут на ринг в ноябре-декабре.
За первый бой гонорары будут разделены пополам: каждая сторона получит по 50% заработка от дохода. В бою-реванше кусок покрупнее достанется триумфатору - 60% на 40%.
Сейчас идут переговоры относительно места проведения боя.
"Я чувствую, что самое сложное позади. И уверен, что этот поединок настолько громкий, что его несложно продать. У нас уже были предложения от восьми или девяти площадок. Предложения поступали из разных стран Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки. Это будет самый большой боксерский поединок и одно из крупнейших спортивных событий в мире", - поделился эмоциями после подписания промоутер Джошуа Эдди Хирн.
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Джошуа - Фьюри: бой за звание абсолютного чемпиона мира
- Тайсон Фьюри владеет чемпионским поясом WBC после того, как отобрал его у Деонтея Уайлдера, а Энтони Джошуа - титулами IBF, WBO, WBA и IBO, которые он защитил в бою против претендента по линии IBF Кубрата Пулева 12 декабря.
- Ранее организации боя Джошуа - Фьюри препятствовал обязательный претендент по линии WBO Александр Усик. Однако Всемирная боксерская организация санкционировала поединок двух британцев, позволив Джошуа еще раз отложить обязательную защиту.
- Ранее стало известно, сколько британские боксеры заработают за свой бой.
- Фьюри уже успел дерзко заявить, что он побьет Джошуа.
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