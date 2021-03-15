Энтони Джошуа поставил на карту свои четыре пояса / фото REUTERS

Наконец чемпионы супертяжелого веса Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри пришли к пониманию и официально подписали соглашение на два боя, где выяснят абсолютного чемпиона. На кону будет стоять пояс WBC Фьюри и титулы WBA, IBF, WBO и IBO, которые находятся в Джошуа. 

Об этом сообщает ESPN.

Поединки запланированы на 2021 год. В контракте прописан пункт о возможном реванше. Ориентировочно первый бой состоится в июне-июле, а во второй раз соперники выйдут на ринг в ноябре-декабре.

За первый бой гонорары будут разделены пополам: каждая сторона получит по 50% заработка от дохода. В бою-реванше кусок покрупнее достанется триумфатору - 60% на 40%. 

Сейчас идут переговоры относительно места проведения боя.

"Я чувствую, что самое сложное позади. И уверен, что этот поединок настолько громкий, что его несложно продать. У нас уже были предложения от восьми или девяти площадок. Предложения поступали из разных стран Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки. Это будет самый большой боксерский поединок и одно из крупнейших спортивных событий в мире", - поделился эмоциями после подписания промоутер Джошуа Эдди Хирн.

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Автор: Будрин Артем