"Буду искать другие варианты": известный украинский боксер пожаловался на своих промоутеров

Евгений Хитров не уверен, что выйдет на ринг в этом году.

Украинский боксер Евгений Хитров рассказал о ситуации, которая сложилась у него с карьерой на профессиональном ринге.

Об этом Хитров сказал в интервью "Суспільне Спорт".

"На самом деле у меня не самые лучшие в мире промоутеры. Поэтому я не уверен, будут ли у меня в этом году бои. Тем более с ситуацией, которая сложилась. Мой контракт заканчивается в декабре. Надеюсь, что на этом я попрощаюсь со своими "самыми лучшими в мире" промоутерами и буду искать другие варианты", - отметил Хитров.

"Я планирую боксировать в ближайшем будущем, я не собираюсь завершать карьеру. А там на все Божья воля", - добавил боксер.

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Хитров, который проживает в США, также сказал, что не планирует возвращаться в Украину из-за карьерных перспектив:

"Вернуться в Украину - это хорошо, это мой дом. Но это шаг назад для моей карьеры. Я еще не собираюсь заканчивать, поэтому и в Украину я возвращаться не собираюсь".

Напомним, Хитров становился чемпионом мира на любительском уровне. После перехода в профессионалы боксер провел 22 боя, в которых одержал 20 побед при двух поражениях.

Свой последний на данный момент бой Хитров провел 23 ноября 2019 года в США. Украинец техническим нокаутом выиграл у ганца Эрнеста Амузу (25-5, 22 КО).

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года Хитров завоевал пояс чемпиона США.

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