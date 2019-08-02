Украинский боксер стал чемпионом США после яркой победы над американцем (видео)
10:25, 02 августа 2019Бокс
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Евгений Хитров одержал досрочную победу.
Хитров завоевал вакантный титул / фото: BoxingScene
Украинский боксер второго среднего веса Евгений Хитров провел очередной бой в рамках вечера бокса в американском Монровилле.
Украинец встречался с американцем Габриэлем Фэмом и сумел победить за шесть раундов. В заключительной трехминутке Хитров трижды отправил оппонента в нокдаун.
Таким образом, Евгений завоевал вакантный титул чемпиона США по версии USNBC. В настоящий момент на счету Хитрова 19 побед (16 - нокаутом) и два поражения.
В рамках вечера бокса на ринг вышел еще один украинец Иван Голуб (17-1, 13 КО), который сумел победить Жоакима Кайнейру. Поединок против бразильца был остановлен уже в пятом раунде, когда украинец провел атаку по корпусу соперника.
УНИАН ранее сообщал, что Усик рассказал о спарринге с Ломаченко.
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