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Украинский боксер стал чемпионом США после яркой победы над американцем (видео)

10:25, 02 августа 2019
Бокс
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Хитров завоевал вакантный титул / фото: BoxingScene

Украинец встречался с американцем Габриэлем Фэмом и сумел победить за шесть раундов. В заключительной трехминутке Хитров трижды отправил оппонента в нокдаун.

Таким образом, Евгений завоевал вакантный титул чемпиона США по версии USNBC. В настоящий момент на счету Хитрова 19 побед (16 - нокаутом) и два поражения.

В рамках вечера бокса на ринг вышел еще один украинец Иван Голуб (17-1, 13 КО), который сумел победить Жоакима Кайнейру. Поединок против бразильца был остановлен уже в пятом раунде, когда украинец провел атаку по корпусу соперника.

УНИАН ранее сообщал, что Усик рассказал о спарринге с Ломаченко.

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Теги: #бокс