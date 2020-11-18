Деонтей Уайлдер назвал топ-5 боксеров, с которыми хотел бы встретиться в ринге.

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер включил украинца Александра Усика в пятерку боксеров, с которыми хотел бы встретиться на ринге.

Об этом Уайлдер сказал в подкасте "Last Stand Podcast with Brian Custer" на YouTube.

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"Есть Александр Усик, я бы с радостью подрался с ним, он вызывал меня в свое время", - сказал Уайлдер.

Также Уайлдер включил в список желаемых соперников Диллиана Уайта, Энди Руиса-младшего, Роберта Хелениуса и Джозефа Паркера.

Напомним, Уайлдер не выходил в ринг с февраля, когда уступил Тайсону Фьюри, потеряв свой чемпионский пояс.

Ситуация в супертяжелом весе: главное

Александр Усик победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. В настоящий момент этим поясом владеет Энтони Джошуа.

Джошуа будет защищать титулы по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в бою против Кубрата Пулева 12 декабря.

Чемпионским поясом WBC владеет Тайсон Фьюри. Планировалось, что в декабре он проведет третий бой против Деонтея Уайлдера, однако организовать бой не удалось. Теперь Фьюри не выйдет на ринг до следующего года.

В 2021 году Джошуа и Фьюри хотят провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Однако Александр Усик планирует помешать этим планам. Он заявил, что британцы могут подраться только при одном условии.

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Автор: Антон Дударь