Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил о своем решении не выходить на ринг в этом году.
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Об этом боксер написал в Twitter:
"Цыганский король" вернется в 2021 году. Те, кто поддерживали меня после возвращения, останутся разделить славу".
BoxingScene отмечает, что у Фьюри была возможность провести поединок против немецкого претендента Агита Кабайела 5 декабря в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса промоутерам было сложно добиться спонсорской поддержки высокого уровня.
Тайсон Фьюри: последние новости
- Фьюри должен был выйти на ринг в США 19 декабря против Деонтея Уайлдера - боксеры планировали провести третий бой, но из-за матчей НФЛ организовать событие не удалось.
- Тайсон Фьюри провел на профи-ринге 31 бой, одержав 30 побед при одном ничейном исходе.
- В следующем году Фьюри намерен провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира против британца Энтони Джошуа, владеющего поясами IBF, WBO, WBA и IBO. Этим планам хочет помешать украинец Александр Усик.
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