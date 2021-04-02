Александр Усик заявил, что у него еще есть незаконченные дела в боксе.

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал свои слова о том, что готов перейти в смешанные единоборства.

Об этом он сказал во время прямого эфира в Instagram.

Читайте также"Я готов": Усик согласился перейти в смешанные единоборства (видео)"Часто шучу с журналистами. Говорю какие-то невозможные вещи. Когда меня спросили в тот вечер о планах, я сказал, что хочу попробовать себя в UFC. И все написали, что я перехожу туда. Это просто мысли", - сказал Усик.

"Я еще не все сделал в боксе, то что запланировал. Переходить в другой вид спорта, не закончив в своем, не собираюсь. Борьбой я занимаюсь только для себя", - добавил боксер.

Он также назвал условие, при котором задумается о том, чтобы перейти в UFC:

"UFC - быстрорастущий вид спорта, где много ребят проявляют себя. Но пока не собираюсь переходить туда. Предложат сумасшедший контракт - я подумаю".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь