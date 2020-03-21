"Будет другая дата": бой Ломаченко - Лопес не состоится 30 мая

Теофимо Лопес заявил, что поединок откладывается на неопределенный срок.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом будет перенесен в связи с пандемией коронавируса.

Об этом Лопес сказал сайту BoxingScene.com.

"Бой уже не состоится 30 мая. Это будет абсолютно другая дата", - сказал Лопес.

"Top Rank отправил Ломаченко домой, в Украину. Обычно мы, боксеры, начинаем подготовку за два месяца до боя, и как раз сейчас мы должны начинать", - добавил боксер.

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Он также отметил, что поединок могут перенести как на месяц, так и на больший срок:

"Никто не знает, когда это закончится. Если в апреле, то бой, возможно, перенесут на июнь. Возможно, придется ждать два или два с половиной месяца. Верю, что бой состоится. Вопрос лишь в том, когда именно".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что промоутер рассказал, когда может пройти бой между Александром Усиком и Дереком Чисорой.