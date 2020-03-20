"Придется перенести": промоутер рассказал, когда может пройти бой Усика и Чисоры

Поединок украинского и британского боксеров 23 мая, скорее всего, не состоится.

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал возможный перенос боя между Александром Усиком и Дереком Чисорой в связи с пандемией коронавируса.

Слова Хирна приводит Sky Sports.

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Промоутер отметил, что поединок может быть перенесен с 23 мая на лето:

"Май еще не наступил, но мы понимаем, что у нас есть непредвиденные обстоятельства, из-за которых бой Усика и Чисоры, возможно, придется подвинуть на конец июня или начало июля", - сказал промоутер.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что бой чемпиона мира Энтони Джошуа против болгарского боксера будет перенесен.