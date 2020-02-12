Отдал крупную сумму: известный украинский боксер рассказал, как платил главе ФБУ за переход в профи

Вячеслав Глазков не понимает, почему заплатил Владимиру Продивусу 65 тысяч долларов.

Экс-претендент на пояс чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Вячеслав Глазков рассказал о том, что платил крупную сумму Федерации бокса Украины, чтобы перейти в профессионалы.

Об этом Глазков рассказал сайту champion.com.ua.

По словам Глазкова, ситуация со скандалом вокруг перехода в профи Виктора Выхриста напомнила ему его собственную историю. После Олимпиады-2008 в Пекине, где Глазков завоевал бронзу, он принял выгодное с финансовой точки зрения предложение от российской промоутерской компании, которая платила ему 200 тысяч долларов "отступных".

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При этом Глазкову пришлось "делиться" с главой Федерации бокса Украины Владимиром Продивусом.

"Мой тогдашний менеджер Сергей Янчишин предложил поделить отступные в пропорции 70 000 - мне, 65000 - ему и 65000 - Продивусу. Честно говоря, вообще не понимал, откуда там Продивус "нарисовался". Он на тот момент совсем недавно пришел в федерацию бокса и для меня было удивительно, что должен отдать ему треть суммы".

"Мы встретились в офисе Продивуса, Янчишин там все эти цифры повторил. Когда я предложил оставить мне 50 процентов от суммы, на меня, 24-летнего пацана, начали давить. Продивус сказал, что эти деньги пойдут на развитие украинского бокса. Куда они пошли самом деле - не знаю, отчетов об их использовании мне никто не давал. Могу только догадываться...".

Глазков отметил, что к Янчишину у него нет претензий, так как "перед ним у меня были обязательства". "Что же касается Продивуса, то мне все сразу стало понятно, когда увидел, как начали наезжать на Выхриста", - сказал Глазков.

Напомним, свой последний бой на профи-ринге Глазков провел в 2016 году. Украинец боксировал за чемпионский пояс IBF, однако получил травму колена, из-за чего не смог продолжать бой. В последнее время Глазков работает дальнобойщиком в США.

Как сообщал УНИАН, ранее в украинском боксе разгорелся скандал из-за перехода в профи Виктора Выхриста. Федерация бокса Украины наложила санкции на тренерский штаб и менеджера боксера, а у самого Выхриста хотят забрать служебную квартиру и стипендию.