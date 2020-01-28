Украинский чемпион Европы по боксу перешел в профессионалы и взял псевдоним (фото)
Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист перешел из любителей в профессионалы.
Выхрист подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion. Об этом сообщает официальный сайт компании из Гамбурга.
Интересно, что Выхрист будет выступать на профи-ринге под псевдонимом Виктор Фауст. Именно под такой фамилией боксера представила промоутерская компания.
"У Виктора на руках уже была путевка на Олимпиаду-2020, но мы смогли впечатлить его своим предложением, так что он выбрал нас", - отметил промоутер Эрол Джейлан.
"Предложение было настолько ошеломляющим, что я решил сделать этот шаг", - сказал Выхрист.
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Украинец также прокомментировал то, что его сравнивают с Владимиром Кличко:
"Я очень польщен тем, что меня сравнивают с ним. Это стимулирует работать так усердно, чтобы в какой-то момент стать даже лучше него".
По словам менеджера Выхриста Андрея Котельника, цель украинского боксера - стать чемпионом мира в супертяжелом весе.
Когда Выхрист дебютирует на профи-ринге, пока не уточняется.
На любительском уровне 27-летний Выхрист выигрывал чемпионат Европы-2017, а также побеждал на Европейских играх-2019.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский боксер Арнольд Хегай в бою за титул потерпел первое поражение в карьере.