"Посмотрите, что он творит": Усик объяснил, почему хочет провести бой с Чисорой

Украинский боксер хочет провести бой до встречи с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Украинский боксер Александр Усик (17-0, 13 КО) заявил, что хочет встретиться в ринге с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

Об этом Усик сказал в интервью для своего канала в YouTube.

"С Чисорой, мне кажется, получился бы великолепный поединок. Он старик, но с такими "мехами". Красавец. Посмотрите, что он творит", - сказал Усик.

Украинец также отметил, что готов провести еще бой или даже два до встречи с победителем реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом:

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"Мне вообще нужны поединки. Я хочу боксировать. Перед Джошуа нужен поединок? Соглашусь. Может, и два... Или три. Я не хочу ждать поединка до марта-апреля. Это много времени. Я хочу побоксировать в феврале".

Также Усик заявил, что предпочел бы встретиться в ринге с Джошуа, а не Руисом:

"Мне выгоднее с Джошуа. Ну по бабкам. Чисто - "лавэ". И бокс, и фаны, и Британия".

Напомним, ранее промоутер Усика Александр Красюк заявил, что Чисора согласился провести бой с Усиком.

УНИАН также сообщал о том, когда может пройти бой Усика и Чисоры.