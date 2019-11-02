Известный российский боксер разделся догола на взвешивании перед топ-боем (видео)
Чемпион мира WBO в полутяжелой категории россиянин Сергей Ковалев был вынужден снять с себя даже нижнее белье, пытаясь вложиться в лимит на взвешивании перед боем с мексиканцем Саулем Альваресом.
Лимит перед громким поединком составлял 175 фунтов (79,379 кг). Россиянин с первой попытки превысил его на один фунт, а затем был вынужден снять украшение с шеи и даже нижнее белье, но и этого оказалось мало. Боксера прикрывали полотенцем представители его команды.
Атлетическая комиссия штата Невада дала Ковалеву час на снижение веса, но он сумел сделать это за несколько минут. В итоге оба боксера успешно прошли процедуру.
Видео опубликовал Twitter-аккаут DAZN.
UPDATE: Sergey @KrusherKovalev has re-weighed at 175 lbs 👊#CaneloKovalevpic.twitter.com/MOkpPhJG82— DAZN USA (@DAZN_USA) 1 ноября 2019 г.
Бой Ковалева и Альвареса пройдет в Лас-Вегасе грядущей ночью. На кону будет стоять титул WBO.
УНИАН ранее сообщал о том, что американский боксер нокаутировал соперника за 21 секунду.