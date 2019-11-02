Известный российский боксер разделся догола на взвешивании перед топ-боем (видео)

Сергей Ковалев с трудом вложился в вес своей категории.

Чемпион мира WBO в полутяжелой категории россиянин Сергей Ковалев был вынужден снять с себя даже нижнее белье, пытаясь вложиться в лимит на взвешивании перед боем с мексиканцем Саулем Альваресом.

Лимит перед громким поединком составлял 175 фунтов (79,379 кг). Россиянин с первой попытки превысил его на один фунт, а затем был вынужден снять украшение с шеи и даже нижнее белье, но и этого оказалось мало. Боксера прикрывали полотенцем представители его команды.

Атлетическая комиссия штата Невада дала Ковалеву час на снижение веса, но он сумел сделать это за несколько минут. В итоге оба боксера успешно прошли процедуру.

Видео опубликовал Twitter-аккаут DAZN.

Бой Ковалева и Альвареса пройдет в Лас-Вегасе грядущей ночью. На кону будет стоять титул WBO.

УНИАН ранее сообщал о том, что американский боксер нокаутировал соперника за 21 секунду.