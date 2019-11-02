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Потенциальная угроза Ломаченко: американский боксер нокаутировал соперника за 21 секунду (видео)

12:31, 02 ноября 2019
Бокс
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Мартинес одержал уже 15 побед в профи / фото BoxingScene

Соперником Мартинеса был филиппинец Джесси Крис Росалес (22-4-1, 10 КО). Американец начал бой с молниеносной атаки и нокаутировал соперника мощной двойкой в голову. Поединок был завершен на 21-й секунде.

Это уже седьмая победа подряд нокаутом для Мартинеса. Стоит отметить, что он выступает в легком весе, где чемпионом является украинец Василий Ломаченко.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко станет послом Олимпиады-2020 от Европы.

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Теги: #бокс#Василий Ломаченко