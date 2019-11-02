Потенциальная угроза Ломаченко: американский боксер нокаутировал соперника за 21 секунду (видео)
12:31, 02 ноября 2019Бокс
296 0
Хавьер Мартинес добыл яркую победу и продолжает идти без потерь.
Мартинес одержал уже 15 побед в профи / фото BoxingScene
Американский боксер Хавьер Мартинес (15-0, 11 КО) одержал яркую победу в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе.
Соперником Мартинеса был филиппинец Джесси Крис Росалес (22-4-1, 10 КО). Американец начал бой с молниеносной атаки и нокаутировал соперника мощной двойкой в голову. Поединок был завершен на 21-й секунде.
Martinez delivers a devastating KO 21 seconds into Round 1. #MartinezRosales#ShoBoxpic.twitter.com/QUrCUi4ktU— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 2 ноября 2019 г.
Это уже седьмая победа подряд нокаутом для Мартинеса. Стоит отметить, что он выступает в легком весе, где чемпионом является украинец Василий Ломаченко.
УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко станет послом Олимпиады-2020 от Европы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter