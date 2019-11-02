Потенциальная угроза Ломаченко: американский боксер нокаутировал соперника за 21 секунду (видео)

Хавьер Мартинес добыл яркую победу и продолжает идти без потерь.

Американский боксер Хавьер Мартинес (15-0, 11 КО) одержал яркую победу в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе.

Соперником Мартинеса был филиппинец Джесси Крис Росалес (22-4-1, 10 КО). Американец начал бой с молниеносной атаки и нокаутировал соперника мощной двойкой в голову. Поединок был завершен на 21-й секунде.

Это уже седьмая победа подряд нокаутом для Мартинеса. Стоит отметить, что он выступает в легком весе, где чемпионом является украинец Василий Ломаченко.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ломаченко станет послом Олимпиады-2020 от Европы.