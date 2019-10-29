"Ленин, вперед": российский чемпион мира по боксу рассказал про встречу с украинскими болельщиками

Россиянина освистали во время поединка в андеркарде Александра Усика.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что его освистали украинские болельщики после победы над Ленином Кастильо в Чикаго.

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Боксер дал интервью сайту News.ru.

"Половина трибун свистела еще, когда я выходил на ринг. После меня боксировал Александр Усик, а потому в зале было процентов 90 украинских болельщиков. Эти болельщики разделились на две части. Одни болели и переживали за меня, а другие были настроены ко мне негативно, особенно, когда я повесил на плечи флаг России.

Это не потому, что я не оправдал чьих-то ожиданий в бою. Во время поединка на чистом русском языке я слышал крики: "Ленин, вперед! Кастильо, давай!" и понимал, что болеют против меня", - заявил Бивол.

Россиянин боксировал в андеркарде Александра Усика 12 октября. Украинец дебютировал в супертяжелом весе досрочной победой над американцем Чаззом Уизерспуном.

УНИАН ранее сообщал о том, что Усик может провести бой против скандального британского боксера.