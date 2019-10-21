"Забудь о танцах": бывший соперник Виталия Кличко вызвал на бой Усика

Дерек Чисора готов сразиться со вторым украинцем в карьере.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (31-9-0, 22 KO) прокомментировал манеру бокса украинца Александра Усика (17-0, 13 КО), а также заявил о готовности выйти против него на ринг.

Читайте такжеУсик и Фьюри встретились перед боем Гвоздика (видео)

Британца цитирует Sky Sports.

"Усику и его команде пора заканчивать жонглировать мячами. Мы не в цирке. Выходи на ринг и делай свою работу. Забудь о жонглировании и танцах. Никому в ринге не нужны танцевальные номера. Это бокс, а не "Танцы со звездами".

Я хочу провести бой с Усиком. Я на все сто процентов готов дать согласие на наш поединок", - заявил Чисора.

В феврале 2012 года британец встречался в Мюнхене с Виталием Кличко и уступил единогласным решением судей.

Александр Усик 12 октября в Чикаго дебютировал в супертяжелом весе, одержав победу над американцем Чаззом Уизерспуном.

УНИАН ранее сообщал, что украинского экс-чемпиона мира Гвоздика выписали из больницы после первого поражения в карьере.