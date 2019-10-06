Деревянченко - Головкин: опубликованы статистика ударов и фото судейских записок
В сети появилось фото судейских записок после боя за титулы IBF и IBO между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным, который завершился победой казахстанского боксера.
Головкин в этом поединке одержал победу единогласным решением судей - 115-112, 115-112, 114-113. В первом раунде рефери отсчитал Деревянченко нокдаун.
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Кроме того, в twitter.com/CompuBox была опубликована статистика ударов в поединке Деревянченко - Головкин.
Победитель боя выбросил 720 ударов, из них 243 достигли цели. У Деревянченко - на 13 точных ударов меньше (230 из 738 нанесенных). Процент точных ударов немного точнее у Головкина - 34% проти 31% у украинца.
Напомним, украинский боксер во второй раз в карьере проводил бой за титул чемпиона мира и вновь потерпел поражение.
УНИАН ранее опубликовал полное видео боя Деревянченко - Головкин.