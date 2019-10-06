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Деревянченко - Головкин: опубликованы статистика ударов и фото судейских записок

08:26, 06 октября 2019
Бокс
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Сергей Деревянченко уступил Геннадию Головкину в близком бою / фото: twitter.com/matchroomboxing

В сети появилось фото судейских записок после боя за титулы IBF и IBO между Сергеем Деревянченко и Геннадием Головкиным, который завершился победой казахстанского боксера.

Головкин в этом поединке одержал победу единогласным решением судей - 115-112, 115-112, 114-113. В первом раунде рефери отсчитал Деревянченко нокдаун.

Протокол боя Головкин - Деревянченко / фото: BoxingScene

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Кроме того, в twitter.com/CompuBox была опубликована статистика ударов в поединке Деревянченко - Головкин.

Победитель боя выбросил 720 ударов, из них 243 достигли цели. У Деревянченко - на 13 точных ударов меньше (230 из 738 нанесенных). Процент точных ударов немного точнее у Головкина - 34% проти 31% у украинца.

twitter.com/CompuBox
twitter.com/CompuBox

Напомним, украинский боксер во второй раз в карьере проводил бой за титул чемпиона мира и вновь потерпел поражение.

УНИАН ранее опубликовал полное видео боя Деревянченко - Головкин.

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Теги: #бокс#Сергей Деревянченко#Геннадий Головкин