Деревянченко - Головкин: онлайн и полное видео боя

Украинский и казахстанский боксеры спорили за чемпионские пояса по версиям IBF и IBO.

Украинец Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО) и представитель Казахстана Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) встречались в поединке за два чемпионских пояса в Нью-Йорке. Бой прошел в ночь с 5 на 6 октября по киевскому времени.

УНИАН вел онлайн-трансляцию боя Деревянченко - Головкин.

На кону в этом поединке стояли вакантные пояса по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Деревянченко - Головкин

Полное видео боя

Поединок транслировал телеканал XSport.

Онлайн-трансляция боя

"Если это возможно, я хотел бы получить реванш", - отметил Деревянченко.

"Спасибо моему сопернику. Уважение ему и его команде, он очень серьезный соперник. Бой был очень сложным. Готов к реваншу, если зрители его захотят", - сказал Головкин.

Фанатам на арене MGM, похоже, не очень понравился бокс от Головкина и результат судейских записок. Послематчевые комментарии казахстанского боксера встретили гулом.

Результат боя - Головкин побеждает. Судьи единогласно отдают победу казахстанцу - 114-113, 115-112, 115-112.

12 раунд. Еще один неплохой раунд от Деревянченко. Бой завершен! Ждем решения судей, ни у одного из боксеров сейчас нет уверенности в победе, результат судейских записок здесь может быть любым.

11 раунд. Захватывающий бой. Совершенно точно он оправдывает ожидания любителей бокса. Деревянченко почти весь бой проводит с рассечением, но при этом реально претендует на победу.

10 раунд. Отличное начало раунда от Деревянченко. Раунд за украинцем. Фанаты Головкина тем временем в Twitter пишут, что не узнают казахстанского боксера.

9 раунд. Головкин сразу бросился в атаку, но Деревянченко выдержал натиск, а в середине раунда и сам потревожил соперника.

Легендарный Уэйн Руни следит за боем с трибун.

Boxing fan @WayneRooney is ringside at MSG, admiring a great start to this fight 👏 pic.twitter.com/27JbjK3rLB — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 6 октября 2019 г.

8 раунд. Хорошую "двойку" провел Деревянченко перед завершением раунда. Головкин отметился неплохой атакой в середине.

7 раунд. Еще один довольно близкий раунд. Головкин в своем углу выглядит уставшим. После трехминутки врачи вновь осмотрели рассечение украинца.

6 раунд. Головкин занял центр ринга и пропустил несколько контратак от Деревянченко. Казахстанец начинает все серьезней включаться в атаку. Очень конкурентный бой!

5 раунд. Пропустил неприятный апперкот Деревянченко, но и сам провел пару неплохих атак, в том числе проверив печень Головкина.

Между раундами доктор осмотрел глаз Деревянченко и разрешил украинцу продолжать бой.

4 раунд. Работает первым номером Деревянченко. Достойно проводит бой украинец. Беспокоит только рассечение - кровь продолжает заливать правый глаз.

3 раунд. Накручивает темп Деревянченко. Головкин не торопится устраивать "рубку", дает поработать сопернику и ищет возможности для своих атак. Этот раунд судьи могут отдать украинцу.

2 раунд. Неплохой раунд провел Деревянченко, активно шел вперед, но при этом пропустил удар, который привел к рассечению над правым глазом.

1 раунд. Уже побывал на канвасе Деревянченко, и рефери отсчитал нокдаун. Украинец показывает, что был удар по затылку, и без проблем продолжает бой.

Бой начался!

Боксеры уже на ринге. Бой вот-вот начнется!

¡MOMENTO de GGG!🙌🤩



Golovkin camina al ring del Madison Square Garden...



RT si crees que gane el kazajo. pic.twitter.com/fyWEN5G6YD — ESPN Boxeo (@ESPNBoxeo) 6 октября 2019 г.

Легендарный Майкл Баффер приглашает боксеров на ринг.

Гимны Украины и Казахстана прозвучали на арене в Нью-Йорке.

Финальные приготовления.

Все бои андеркарта уже завершены. Впереди главный бой - встреча Деревянченко и Головкина.

Массаж для украинца перед боем.

Деревянченко и Головкину уже тейпируют руки.

Как боксеры прибыли на арену.

Александр Гвоздик поддержал Деревянченко: "Желаю тебе победы в этом сложном бою! Держу за тебя кулаки!".

Сергей Деревянченко:

"В боях с Джейкобсом и Кулкаем я получил весь необходимый опыт, который поможет мне стать чемпионом мира. Эти бои показали, что я нахожусь на элитном уровне. Теперь у меня есть опыт, и теперь я готов ко всему в бою с Головкиным".

Деревянченко за выход на ринг заработает рекордную сумму в своей карьере - 5,2 миллиона долларов. Головкин получит гораздо больше - 15 миллионов.

За день до боя Деревянченко оказался немного легче своего соперника. Вес украинца - 72,1 кг, вес казахстанца - 72,2 кг.

Видео открытых тренировок боксеров перед боем

Известные украинские боксеры дали свои прогнозы на бой Деревянченко - Головкин. Александр Гвоздик оценил шансы украинца как "очень высокие", Виктор Постол считает, что шансы - 50 на 50.

Деревянченко во второй раз в карьере сразится за пояс IBF. В октябре прошлого года украинец решением судей уступил в титульном бою Дэниелю Джейкобсу. После этого Деревянченко победил немца Джека Кулкая и вновь стал претендентом на титул.

Деревянченко - Головкин: прогноз букмекеров

Головкин ранее владел поясами WBC, WBA, IBF и IBO, но сперва в 2018 году лишился титула IBF за отказ проводить бой против обязательного претендента Деревянченко, а затем потерял остальные пояса, проиграв Саулю Альваресу. После того поражения казахстанский боксер выходил в ринг один раз - он нокаутировал Стива Роллса.