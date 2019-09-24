В сети появился промо-ролик к дебютному бою Усика в супертяжелом весе (видео)

Украинец выйдет на ринг против нидерландского боксера Тайрона Спонга.

Стриминговая платформа DAZN представила промо-ролик к бою между украинцем Александром Усиком (16-0, 12 КО) и нидерландцем Тайроном Спонгом (14-0, 13 КО).

Видео было опубликовано в Twitter промоутерской компании Matchroom Boxing.

"Усик идет", - отмечается в слогане промо.

Сам боксер в ролике призывает смотреть его бой на DAZN.

Напомним, бой Усик - Спонг пройдет в Чикаго 12 октября. Для украинца этот поединок будет дебютным в супертяжелом весе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик поделился совместным фото с российским боксером.