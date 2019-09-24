В сети появился промо-ролик к дебютному бою Усика в супертяжелом весе (видео)
18:06, 24 сентября 2019Бокс
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Украинец выйдет на ринг против нидерландского боксера Тайрона Спонга.
Александр Усик / REUTERS
Стриминговая платформа DAZN представила промо-ролик к бою между украинцем Александром Усиком (16-0, 12 КО) и нидерландцем Тайроном Спонгом (14-0, 13 КО).
Видео было опубликовано в Twitter промоутерской компании Matchroom Boxing.
"Усик идет", - отмечается в слогане промо.
Сам боксер в ролике призывает смотреть его бой на DAZN.
Save the date 🗓— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 23 сентября 2019 г.
October 12, @usykaa is coming... 😈#UsykSpong@DAZN_USApic.twitter.com/hMuftoKRpv
Напомним, бой Усик - Спонг пройдет в Чикаго 12 октября. Для украинца этот поединок будет дебютным в супертяжелом весе.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик поделился совместным фото с российским боксером.
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