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В сети появился промо-ролик к дебютному бою Усика в супертяжелом весе (видео)

18:06, 24 сентября 2019
Бокс
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Александр Усик / REUTERS

Стриминговая платформа DAZN представила промо-ролик к бою между украинцем Александром Усиком (16-0, 12 КО) и нидерландцем Тайроном Спонгом (14-0, 13 КО).

Видео было опубликовано в Twitter промоутерской компании Matchroom Boxing.

"Усик идет", - отмечается в слогане промо.

Сам боксер в ролике призывает смотреть его бой на DAZN.

Напомним, бой Усик - Спонг пройдет в Чикаго 12 октября. Для украинца этот поединок будет дебютным в супертяжелом весе.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Усик поделился совместным фото с российским боксером.

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Теги: #бокс#Александр Усик#Тайрон Спонгпогода в Одессе