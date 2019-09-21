"Работаем вместе": Усик поделился фото с российским боксером

Украинский боксер готовится к следующему бою в компании Сергея Ковалева.

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к бою против нидерландца Тайрона Спонга.

Усик готовится к бою в компании российского боксера полутяжелого веса Сергея Ковалева. Боксеры тренируются в одном зале.

Украинец разместил совместное фото с Ковалевым и подписал его: "Работаем вместе". Также Усик добавил флаги Украины и России.

Ковалев также поделился с подписчиками этим фото.

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"Встреча с Усиком уже по традиции стала попадать в кадр. Желаю тебе, брат, отлично подготовиться и удачного дебюта в супертяжелом весе. В одном зале трудимся к своим предстоящим боям", - написал россиянин.

Напомним, дебют Усика в супертяжелом весе запланирован на 12 октября.

Как сообщал УНИАН, Усик вошел в топ-5 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.