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"Работаем вместе": Усик поделился фото с российским боксером

10:28, 21 сентября 2019
Бокс
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Сергей Ковалев и Александр Усик / фото: instagram.com/sergeykrusherkovalev

Усик готовится к бою в компании российского боксера полутяжелого веса Сергея Ковалева. Боксеры тренируются в одном зале.

Украинец разместил совместное фото с Ковалевым и подписал его: "Работаем вместе". Также Усик добавил флаги Украины и России.

фото: instagram.com/usykaa

Ковалев также поделился с подписчиками этим фото.

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"Встреча с Усиком уже по традиции стала попадать в кадр. Желаю тебе, брат, отлично подготовиться и удачного дебюта в супертяжелом весе. В одном зале трудимся к своим предстоящим боям", - написал россиянин.

Напомним, дебют Усика в супертяжелом весе запланирован на 12 октября.

Как сообщал УНИАН, Усик вошел в топ-5 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

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Теги: #бокс#Александр Усик