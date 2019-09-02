Ночное прибытие героя: фанаты встретили Ломаченко в аэропорту после боя с Кэмпбеллом (видео)
12:10, 02 сентября 2019Бокс
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Украинский чемпион вернулся на родную землю.
Василий Ломаченко / REUTERS
Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко прилетел в Украину после победного поединка в Лондоне с Люком Кэмпбеллом.
Украинца встречали в одесском аэропорту в три часа ночи. Боксер был в темных очках, чтобы скрыть царапины и синяки, которые получил в поединке с британцем.
Бой Ломаченко в Лондоне состоялся 31 августа. Василий победил единогласным решением судей и добавил к своим двум поясам, WBA и WBO в легком весе, вакантный титул WBC.
УНИАН ранее сообщал, что Усик развеселил фанатов после боя Ломаченко.
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